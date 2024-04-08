Terörist ve gavur denilenler yerli ve millilerimizin indirdiği T.C. ibaresini geri koyuyor iyi mi?

Çözüm süreci döneminde Andımız ve T.C. ibaresi kaldırılmıştı. Yıllar sonra CHP'nin büyük bir zaferle çıktığı illerde tabelaların değişerek tekrar T.C. ibarelerinin getirildiği görüldü.

Kırıkkale'de, Keçiören'de, Mamak'ta, Derinkuyu'da, Görele'de, Gediz'de ve Sivas'ta "T.C." ibareleri yeniden tabelalara eklendi.

T.C. İBARESİ YENİDEN TABELALARA GELİYOR

-Keçiören

İlk olarak Ankara Keçiören'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı ziyaret sonrasında belediye tabelasına T.C. ibaresi eklendiği belirtildi.

-Mamak

Mamak Belediyesi devir teslim töreninde Mansur Yavaş’ın kürsüye çıktığı anda, “T.C.” tabelası Belediye binasına yeniden takıldığı görüldü.

-Kırıkkale

Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ahmet Önal’ın Kırıkkale Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Kırıkkale Belediyesi’nin tabelası değişti. Daha öncelerden sadece ‘Belediye’ yazısının bulunduğu yere T.C. Kırıkkale Belediyesi tabelası asıldı.

-Derinkuyu

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Derinkuyu Belediye Başkanı seçilen Taner İnce, göreve başlamasının ardından ilçedeki ilk icraatını açıkladı ve tabelaya "T.C." ibaresini ekledi.

-Görele

AKP’den CHP’ye geçen Görele Belediyesi’nde de T.C. ibaresi tabelaya eklendiği belirtildi.

-Gediz

Yerel seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi’nden Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da belediye binasında bulunan tabelaya T.C. ibaresi ekledi.

GAVUR VE TERÖRİST DEMİŞLERDİ

Tabelalara T.C. ibaresi bir bir yeniden eklenirken, geçmişte söylenen "terörist" ve "gavur" ifadeleri akıllara geldi. Başkanların yaptıkları ilk icraatlerin T.C. ibaresini yeniden getirmesi ise sosyal medyada gündem oldu.