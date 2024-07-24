Teröristbaşı Öcalan sloganları ile halay çeken gruba ‘Ölürüm Türkiye’m’ dinletildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teröristbaşı Öcalan sloganları ile halay çeken gruba ‘Ölürüm Türkiye’m’ dinletildi

Mersin sahilde Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar eşliğinde halay çeken bir grup, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı dinletildi.

Mersin'de, terör örgütü PKK lideri teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak halay çeken kalabalık bir grup sosyal medyada gündem olmuştu.

Öcalan'ı öven sloganlar atan kalabalık grup, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası büyük tepki topladı.

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Görüntülerin yayılması üzerine Mersin Emniyeti hızla harekete geçti. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda gözaltına alınan gruba minibüste "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı dinletildi.

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YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yayılan ve Mersin'de çekildiği belirlenen görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin'e geldikleri aktaran Yerlikaya, "gereği yapıldı" diyerek şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, “Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimizce; olaydan sonra 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan tutuklanan bir şüphelinin cezaevinde olduğu, dokuz şüphelinin ise yakalandığı tespit edilmiştir. Firari bir şüphelinin yakalama çalışmaları ise sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller, silah ve mühimmatlara el konulduğunu belirten Yerlikaya, şüphelilerin "Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK)" suçundan gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, "Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü, yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz" dedi.

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