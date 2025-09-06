Teröristbaşı Öcalan, Türkiye'de yaşanacak büyük tehlikeyi açıkladı! Örneklerini de tek tek saydı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı açılım tiyatrosunda kritik isimlerinden biri olan bebek katili Öcalan, Türkiye’de yaşanacak büyük tehlikeyi açıkladı. Teröristbaşı, DEM heyetine verdiği demeçte, Özgür Özel’e seslenerek, “Özgür Özel Bey’e de selamlarımı iletmelisiniz, onunla da görüşün. Bir tuzak vardır, demokratik siyaset ve ittifakla buradan çıkılır. Bu gidiş tehlikelidir. Böyle giderse Gezi’de olduğu gibi iş sokağa taşar ve bir on yıl kaybedilir. İttihatçılar döneminde Balkanlarda da böyle oldu. Bu olursa Balkan savaşlarındaki gibi olur” dedi.

TERÖRİSTBAŞI HEYET İLE YENİDEN KONUŞTU

Bebek katili Öcalan, geçtiğimiz günlerde tekrardan DEM heyeti ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Teröristbaşının heyet ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ise ortaya çıktı. Ünlü yazar Aytunç Erkin bugünkü köşe yazısında paylaştı.

"BÖYLE GİDERSE GEZİ’DE OLDUĞU GİBİ İŞ SOKAĞA TAŞAR"

Teröristbaşı, heyete “Özgür Özel Bey’e de selamlarımı iletmelisiniz” diyerek Türkiye’de yaşanacak büyük tehlikeyi açıkladı. Teröristbaşının mesajı ise şu şekilde oldu:

“Kandil’in, DEM’in, hatta CHP’nin de çıkarlarını gözetiyorum. Özgür Özel Bey’e de selamlarımı iletmelisiniz, onunla da görüşün. Bir tuzak vardır, demokratik siyaset ve ittifakla buradan çıkılır. Bu gidiş tehlikelidir. Böyle giderse Gezi’de olduğu gibi iş sokağa taşar ve bir on yıl kaybedilir. İttihatçılar döneminde Balkanlarda da böyle oldu. Bu olursa Balkan savaşlarındaki gibi olur. Demokratik siyaset içeriği önemlidir. Özgürlük yasaları ve ardından anayasa... Özgürlük ve demokratik entegrasyon yasalarına Özel’ler de destek verirse hem Türkiye’nin hem demokratik siyasetin önü açılır ve bu şekilde demokratik seçimlere gidilir.”

Öcalan 'kırmızı çizgi'sini açıkladı! 'Benim için ayrı...'

'Öcalan'ı idam cezasından Devlet Bahçeli kurtardı' Olay açıklama...

Tuncer Bakırhan'dan gündemi sallayacak Öcalan talebi! Bebek katili için bunu da istediler

Öcalan serbest mi bırakılıyor? Numan Kurtulmuş yanıtladı