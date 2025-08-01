Teröristbaşı Öcalan ve DEM, ünlü siyasetçinin üstünü çizdi! Fatih Altaylı'yı hayrete düşüren tavır...

Tutuklu Ünlü gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret eden DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu açılım sürecinde ismi hiç anılmayan Selahattin Demirtaş konusunda, ikili “Öcalan'ında Dem heyetinin de Selahattin Demirtaş'ın adını anmaması. DEM Demirtaş'ı unutmuş ve umursamaz görünüyor. Öcalan'ın Demirtaş'ı sevmediğini ve hatta kıskandığını tahmin ediyorduk. Ama bunu bu kadar açık etmeleri çok garip” yorumlarını yaptı.

Bir süredir Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunan ünlü gazeteci Fatih Altaylı’yı DEM Parti vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ziyaret etti. Altaylı ziyarette nelerin konuşulduğunu bugünkü mektubunda aktardı.

"BU KADAR AÇIK ETMELERİ ÇOK GARİP"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım sürecinde ne bebek katili Öcalan’ın ne de DEM Parti’nin Selahattin Demirtaş’ı ağzına almaması Gergerlioğlu ve Altaylı’nın dikkatini çekti. “İkimizin de en hayret ettiği nokta” diyen Altaylı şu ifadeleri kullandı:

“Dün ziyaretime gelen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bu konuyu, süreçteki tutarlı ve tutarsız yönleri konuştuk. İkimizin de en hayret ettiği nokta ise Öcalan'ında Dem heyetinin de Selahattin Demirtaş'ın adını anmaması. DEM Demirtaş'ı unutmuş ve umursamaz görünüyor. Öcalan'ın Demirtaş'ı sevmediğini ve hatta kıskandığını tahmin ediyorduk. Ama bunu bu kadar açık etmeleri çok garip. Siyasal Kürt hareketindeki gençlerin buna tepkili olduğunu tahmin ediyorum. Şunu söyleyerek bu konuyu kapayım. DEM ve PKK AKP kontrolündeki devlete g üvenmiyor ve Öcalan partiyi ve örgütü buna ikna etmeye çalışıyor. Meclis başkanının PKK'ya yönelik sözleri de hem partiyi hem örgütü AKP'nin samimi olmadığına inandırmış”