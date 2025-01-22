Teröristbaşı Öcalan'la bir görüşme daha! İkinci İmralı ziyareti bugün...

DEM Parti, İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı adasına giderek Cani Öcalan ile görüşeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalar DEM'li milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Cani Öcalan ile İmralı'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından 2'inci ziyaret için pazartesi günü DEM heyeti Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada 2'inci ziyaretin bugün yapılacağı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalab meclise gelip, terörü lağvettiğini' açıklasın çıkışı ile başlayan süreç, 'DEM ile Öcalan İmralı'da görüşsün' çağrısı ile farklı boyut kazandı. Bahçeli'nin çağrısının hemen ardından DEM Parti, Cani Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. İlk ziyaret ise geçtiğimiz haftalarda DEM'li milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder tarafından yapılmıştı.