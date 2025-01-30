Teröristbaşı Öcalan’a Meclis Başkanı’ndan da onay çıktı! Bahçeli konuşma yapmaya çağırmıştı…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip, PKK’yı lağvettiğini açıklasın’ çağrısına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan da onay çıktı. Kurtulmuş, “Büyük bir devlet adamı ciddiyetiyle ve sorumluluğuyla İmralı sürecini başlattı. Bölgesel ve küresel siyaseti okuyan bir ufuk var burada. Sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesini umut ediyorum.” dedi.

KURTULMUŞ’DAN BAHÇELİ VE DEM HEYETİNE ÖVGÜ

Yandaş yazar Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında AKP Milletvekili ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı röportaja yer verdi. Öcalan açılımına ilişkin görüşlerini paylaşan Kurtulmuş, Bahçeli’ye ve DEM heyetine övgüler dizdi. Kurtulmuş şunları söyledi;

“Devlet Bahçeli, büyük bir devlet adamı ciddiyetiyle ve sorumluluğuyla İmralı sürecini başlattı. Bölgesel ve küresel siyaseti okuyan bir ufuk var burada. Sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesini umut ediyorum. Buradaki mesele Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle ifade ettiği “terörsüz Türkiye” inşasıdır. İmralı‘nın terörü bitirdiğini, artık terörle yol alınamayacağının görüldüğünü ilan etmesi gerekiyor. Bizim de yıllardır söylediğimiz bir eli silahta bir eli sandıkta bir siyaset olmaz. DEM Parti bünyesinde oluşturulan heyet, görüşmelerini gayet başarılı bir şekilde yaptı. Bu görüşmelerin parlamentoda partiler arası müzakerelerle yürütülmesi de önemlidir”

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip, PKK’yı lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile başlayan süreç, DEM Parti ve Öcalan İmralı’da görüşsün çağrısı ile farklı bir boyut kazanmıştı. DEM Parti Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, 2 kez görüşme izni almıştı. DEM heyetinin yaptığı 2 görüşmede ise tam anlamıyla terörü lağvetme açıklaması gelmemişti.

Bahçeli ise son yaşanan gelişmelere yeni bir çağrı da bulunarak, “Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın. Çağrının bir an önce açıklanması dileğimdir. PKK silah bırakmaz ise elinde alırız." dedi.