Teröristbaşı Öcalan'dan Irak'a mektup: Topraklarınıza döneceksiniz

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde terör örgütü PKK, silahları bıraktığını iddia etti. Süreçte teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın aktif olarak rol alması, dönem dönem çarpıcı ifadelerin yer aldığı mektup ve açıklamalar yayımlaması sürüyor.

"PKK’NIN KULUÇKA MAKİNESİ"

Son olarak Öcalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da "PKK’nın kuluçka makinesi" diye tanımladığı Irak'taki Mahmur Mülteci Kampı'na mektup yazdı.

Öcalan, kampta kalanlara seslenerek "Görüşmelerimizin önemli bir konusu da Mahmur halkımızın durumudur. Şüphesiz sürecin ilerlemesiyle buradaki halkımızın kendi topraklarına dönüşleri de gerçekleşecektir" mektupta yer vermesi dikkat çekti.

Öcalan, mektubunda "Avrupa, Mahmur ve tüm sürgündekiler için şunu düşünüyorum: Tümünün dönüşü kolektif olacak ve coğrafyayı biz belirleyeceğiz. Dönmek istiyorlar mı?" ifadesini kullandı.