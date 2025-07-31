Teröristbaşı Öcalan’ın kardeşi ve arkadaşı konuştu! Duyduklarınıza hiç inanamayacaksınız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım sürecinin perdesi teröristlerin silahları yakmasıyla devam ediyor. Meclis ayağındaki perde ise yakın zamanda başlayacak. Süreç devam ederken, Türkiye gazetesi bebek katili Öcalan’ın kardeşi ve arkadaşı ile konuştu. Teröristbaşının kardeşi Mehmet Öcalan, “En son gittiğimde bana devletle doğrudan muhatabım, dedi. Yani aracıların kalktığını ifade etti. Şu anki süreçten çok umutlu. Biz birlikte yürümek istiyoruz” dedi. Çocukluk arkadaşı Halit Kahraman ise “Öcalan ile çocukluğumuz birlikte geçti. Aslında korkak bir tabiatı vardı. İslam’ı öğrenmeye hevesliydi. Ankara’da tanıştığı insanlar onu Kürtlerin dininden, tarihinden kültüründen kopardı” sözlerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ deyip, bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlayan sürecin son perdesi silahların yakılmasıyla devam etmişti. Erdoğan’ın da ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı sürecin Meclis perdesi ise gerçekleşecek.

TERÖRİSTBAŞININ KARDEŞİ VE ÇOCUKLUK ARKADAŞI KONUŞTU

Sürece dair Türkiye gazetesi bebek katili Öcalan’ın kardeşi ve çocukluk arkadaşının açıklamalarını haberleştirdi. Yapılan açıklamalar ise duyanları şaşırtacak.

Teröristbaşının kardeşi Mehmet Öcalan, sürece dair, “Kendisi bu kavganın bitmesi konusunda samimi. Bu silahsız dönemle ilgili geri dönüş olmayacak. Kendi muhasebesini ve öz eleştirisini uzun uzun yaptığını söylüyor. Bu minvalde bedel ödemeye de hazır. Birlikte yaşamı inşa etmek ve güçlendirmek, kendi ifadesiyle köprü olmak istiyor. En son gittiğimde bana devletle doğrudan muhatabım, dedi. Yani aracıların kalktığını ifade etti. Şayet süreç başarılı olursa Türkiye gerçek manada bir süper güç ve bölgenin asli aktörü hâline gelir” dedi.

“PKK ÇOK BÜYÜK BİR TUZAKTI”

Öcalan’ın çocukluk arkadaşı Halit Kahraman ise terör örgütü PKK’nın tehditleri sebebiyle 28 yıl Almanya’da kaldığını belirterek, “Ben Kürt’üm ancak bizim yerimiz Tayyip Erdoğan ve Müslüman Türk ve Kürtlerin yanıdır. PKK çok büyük bir tuzaktı. Hepimize büyük bedeller ödetti. Öcalan ile çocukluğumuz birlikte geçti. Aslında korkak bir tabiatı vardı. İslam’ı öğrenmeye hevesliydi. Birlikte namaza giderdik. Babası Ömer Bey çok dindar biriydi ama Ankara’da tanıştığı insanlar onu Kürtlerin dininden, tarihinden kültüründen kopardı. PKK destekçileri gelip buraya kutsal mekân gibi davranıyor, taş, toprak götürüyorlardı. Devletimiz sonra tedbir aldı hepimiz rahatladık” sözlerini kullandı.