Teröristbaşı Öcalan'ın mesajı açıklanırken Bahçeli'nin ne yaptığı ortaya çıktı!

İmralı süreci Devlet Bahçeli'nin Meclis'te grup toplantısında söylediği, "Türkiye’ye getirilirken, ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" sözleriyle başlamıştı.

İmralı'nın beklenen mesajı bugün DEM Parti tarafından açıklandı.

Birçok parti Öcalan'ın mesajı sonrası peş peşe tepki açıklamalarında bulunurken açılımın baş mimarı Devlet Bahçeli'den ses çıkmaması merak uyandırmıştı.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık merak edilen soruyu sosyal medya hesabından yanıtladı.

Bahçeli'nin gündemi yakından takip ettiğini belirten Işık, şu açıklamayı yaptı:

"GÜNDEMİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Az önce Devlet Bahçeli'ye en yakın isim, özel kalem müdürü Murat Çeliker'le konuştum, "Sayın Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi. Doktor tavsiyesi gereği şu an evde istirahat halinde olmalarına rağmen gündemi yakından takip ediyor ve sürece talimatlarıyla gerek gördüklerinde müdahil oluyorlar" dedi.