Teröristbaşı Öcalan’ın yapacağı çağrı yandaş medyaya sızdırıldı… Türkiye’ye yeni bir tuzak hazırlığı mı?

DEM partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın İmralı’da teröristbaşı Öcalan’la yaptığı görüşmenin ardından ikinci aşamaya geçildi. İmralı heyetinin Meclis’te kendileriyle görüşmeyi kabul eden siyasi parti yetkilileriyle yaptığı temaslarından ardından, yeniden İmralı’ya gidecekleri ve bebek katilinin mesajını getirecekleri ifade edildi.

BAHÇELİ’NİN TEMSİLCİSİ

Bu kez heyete , ‘Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun’ çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin temsilcisi olduğu iddia edilen Ahmet Türk’ün de katılacağı öne sürüldü. Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk” gerekçesiyle görevden alınıp yerine kayyum atanmıştı.

ÜÇ GRUBA MESAJ…

Yaşanan yeni gelişmede, bebek katili Öcalan’ın yapacağı çarı yandaş medyaya sızdırıldı. Türkiye gazetesinde Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; teröristbaşı Öcalan’ın Kandil’le birlikte örgütün Suriye ve Avrupa’daki uzantılarına çağrı yapacağı iddia edildi.

ÖZERLİK VE FEDERASYON TALEBİ YOKMUŞ!

Yıllardır önce “özerklik” ardından da “federasyon” talebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet’nin üniter yapısını parçalamayı planlayan PKK terör örgütü ve onun Meclis’teki siyasi kolunun, bu girişimlerinden vazgeçmemesine rağmen, gazetenin haberine göre bebek katili Öcalan yapacağı çağrıda, “Özerklik veya federasyon talebi olmadığını, örgütün de bu taleplerden vazgeçmesini, silahlı mücadeleye de son vermelerini isteyecek.” PKK elebaşının bu çağrısını, el yazısı ile paylaşabileceğini de öne sürüldü. Devletin izin vermesi halinde sesli-görüntülü bir çağrı yapabileceği de iddia edildi.