Teröristler askere alınacak! Bakan açıkladı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ olarak hitap ettiği, Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvedin’ diyerek başlatılan yeni tiyatro açılımında geçtiğimiz günlerde üçüncü perdesi silahların yakılması ile devam etti. Süreç konusunda en merak edileni ise silah bırakan teröristlere ne olacağı konusu oldu. Türkiye gazetesinin özel haberine göre; Kızılcahamam Kampı’nda “askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak?” sorusunu yanıtlayan Yaşar Güler, “Askerlik çağına gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt üyeleri herhangi bir eyleme katılmamışsa, askerlik görevini yapmamışsa askere alınır” sözü damga vurdu.

TİYATRO SAHNESİ SERGİLENDİ

Teröristbaşı Öcalan’ın ‘örgütü lağvedin’ birinci perdesiyle başlayan süreçte ikinci perde de terör örgütü PKK’nın fesih kararı ile devam etmişti. Son perde ise teröristlerin silahları kazan içerisinde yakmasıyla sürmüştü. Silah bırakan teröristlere ne olacağı ise merak konusu oldu. AKP’nin Kızılcahamam Kampı’nda Erdoğan, DEM-MHP-AKP birlikteliğini belirtmişti.

GÜLER: ÖRGÜT ÜYELERİ HERHANGİ BİR EYLEME KATILMAMIŞSA, ASKERE ALINIR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Kamp’ta Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e “askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak?” sorusu yöneltildi. Güler ise binlerce askerimizin katillerinin olduğu örgütte ‘temiz’ olarak adlandırılanların askerliğe alınabileceğini söylemesi gündem oldu. Güler, “Askerlik çağına gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt üyeleri herhangi bir eyleme katılmamışsa, askerlik görevini yapmamışsa askere alınır. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimiz hiçbir sorun olmadan askerlik yaptı orada sorun yaşanmadı” oldu.