ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2026 mali yılı için hazırlanan 925 milyar dolar bütçeli tasarı Senato'da kabul edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'YE 130 MİLYON DOLAR

Her sene olduğu gibi PKK/YPG ve Suriye'nin güneyinde konuşlu Suriye Özgür Ordusunun (SÖO) unutulmadı! Tasarıdaki terör örgütlerine "eğitim, teçhizat ve maaş ödemelerine" toplam 130 milyon dolar aktarılacağı maddesi dikkat çekti.

'TERÖRLE MÜCADELE İÇİN GEREKLİ' İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

ABD'nin bölgede terörle mücadeleyi desteklemesi için "gerekli" olduğunu ifadesi dikkat çekti.

Tasarıda, ABD Başkanı'na 2002'de Irak'ta askeri güç kullanma imkanı veren "Askeri Güç Kullanımı için Yetki" yasalarının yürürlükten kaldırılmasına yönelik değişiklik önerisi de kabul edildi.

ABD 2025 yılı savunma bütçesinde de terör örgütü PKK/YPG için 147 milyon 941 bin dolar ayırmıştı.