Teröristler, katiller ve tecavüzcülere af geliyor. 100 bin suçlu aramıza katılacak

Düzenleme: Kaynak: Nefes Gazetesi
Teröristler, katiller ve tecavüzcülere af geliyor. 100 bin suçlu aramıza katılacak

Tüm suçları kapsayan yeni bir 'af' düzenlemesi gündeme geldi. Kovid Yasası olarak bilinen yasanın kapsamının genişletileceği, böylece cezaevlerinden 100 bin kişinin tahliye edileceği konuşuluyor. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen herkes af kapsamına alınacak.

Türkiye'de kapsamlı bir af düzenlemesi gündemde. 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen tüm suçları kapsayacağı iddia edilen düzenleme ile 100 bin mahkûmun serbest bırakılması bekleniyor.

Ankara kulislerinde yankılanan iddialara göre, cezaevlerindeki mahkûmları ilgilendiren geniş kapsamlı bir af düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen tüm suçların kapsama alınacağı belirtilen düzenleme kapsamında, yaklaşık 100 bin kişinin aşama aşama tahliye edilmesi bekleniyor.

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AF KAPSAMI GENİŞLİYOR

Gazeteci Nuray Babacan'ın Nefes'teki köşe yazısında aktardığına göre, yeni düzenleme, cinayet, cinsel saldırı ve terör suçları dâhil tüm suçları içerebilir. Mahkûmların, cezalarının üçte ikisini yatmaları durumunda önce kapalı cezaevinden açık cezaevine, ardından da tahliyeye yönlendirileceği ifade ediliyor. Bu süreçte, yasa değişikliğiyle infaz sürelerinin kısaltılması tahliyeleri hızlandıracak.

8 YILA KADAR CEZA İNDİRİMİ

Af düzenlemesiyle birlikte maksimum 8 yıla kadar ceza indirimi gündeme gelebilir. Bu, ağır suçlardan hüküm giymiş birçok mahkûmun erken tahliye edilmesi anlamına geliyor. Pandemi döneminde çıkarılan kısmi affın daha genişletilmiş bir versiyonu olarak değerlendirilen bu tasarının, kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açması bekleniyor.

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2023'te yürürlüğe giren infaz düzenlemesiyle 250 bin mahkûm serbest kalmıştı. Yeni düzenlemenin yasalaşması durumunda, toplumda güvenlik endişelerinin artabileceği yorumları yapılıyor. Ancak bazı hukukçular, cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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