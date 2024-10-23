Teröristler TUSAŞ’a gasp ettikleri ticari taksiyle geldi

Kaynak: İHA
Teröristler TUSAŞ’a gasp ettikleri ticari taksiyle geldi

Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısında TUSAŞ tesislerine ticari taksi ile gelindiği görüldü. Taksi şoförünün akıbeti bilinmiyor.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin kullandıkları ticari taksiyi gasp ettikleri belirlenirken, taksi şoförün akıbeti ise bilinmiyor.

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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin gasp ettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlenirken taksi şoförü M.A.’nın ise akıbeti bilinmiyor.

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