Teröristlerden temizlendi vatandaşlar akın etti

Kaynak: İHA

Şırnak'ta bulunan ve yıllarca terör nedeniyle gidilemeyen Cehennem Deresi, el değmemiş doğası, kanyonu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin birçok ilinden Şırnak'a gelen doğa severlerin ilk durağı İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan ve doğasıyla dikkati çeken Cehennem Deresi bölgesi ve Finik Kalesinin eteklerindeki Dicle Nehri oldu.

aw436185-04.jpg

Türkiye'nin birçok şehrinden gelen vatandaşlar, güzel havayı değerlendirerek Cehennem Deresi özellikle ilkbahar aylarında doğaseverlerin vazgeçilmez rotalarından biri haline geldi. Şırnak'ın saklı güzelliği Cehennem Deresi, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla doğaseverleri ağırlıyor.

aw436185-03.jpg

Vatandaşlar Cehennem Deresinde özellikle ilkbahar aylarında balık avlama, yürüyüş ve piknik yapma imkanı buluyor.

Cizre'de öğretmenlik yapan Bayhan Kaplan, "Bu yakın çevrede gidebileceğimiz en güzel bölgelerden bir tanesi burası olduğu için sürekli hafta sonlarını burada nehir kenarında bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel bir ortam, güzel bir hafta sonu oluyor. Cehennem deresinin güzel bir doğası ve manevi bir anlamı olduğu için burayı tercih ediyoruz" dedi.

aw436185-02.jpg

Kaplan "Şırnak'ta, Türkiye'nin herhangi bir yerinde olsun, doğal güzellikleri ön plana çıkan bir bölge, sanılandan daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü mevcut algı farklı olduğu için, insanlar bu doğal güzellikleri fazla göremiyor. Şırnak bu konuda çok güzel, gelip, gezilmesi gereken yerlerin başında geliyor" dedi.

aw436185-01.jpg

Şırnak'ta kamu görevi yapan çocuklarını Ankara'dan ziyarete gelen Mustafa Yaşar, "Biz Ankara'dan geliyoruz, oğlum burada kamu görevi yapıyor, ziyaretine geldik. Şırnak Cehennem Deresi'nin doğal güzelliklerini görmeye geldik. Cehennem Deresi görmeye değer bir yer, daha önce sevilmeyen, istenmeyen olaylar olmuştu. Şükürler olsun o günler geride kaldı, atlatıldı. Bütün insanlar kardeşlik içerisinde mutlu ve huzurlu bir şekilde eğlenip gezebiliyor. Doğal güzellikleri, gezilecek, görülecek çok güzel yerlerdir" diye konuştu.

aw436185-05.jpg

aw436185-07.jpg

Son Haberler
CHP'de tarihi miting! Traktörünü kapan miting alanına koştu...
CHP'de tarihi miting! Traktörünü kapan miting alanına koştu...
Şişkinliği yok eden mucize üçlü! Büyük sorunu tarihe karıştıran besinler
Şişkinliği yok eden mucize üçlü! Büyük sorunu tarihe karıştıran besinler
Real Madrid’de kartlar yeniden dağıtılıyor: Arda Güler için olay sözler
Real Madrid’de kartlar yeniden dağıtılıyor: Arda Güler için olay sözler
Kömür deposu yandı
Kömür deposu yandı
Rize’de çiftçinin acı sonu: Halata dolanarak öldü
Rize’de çiftçinin acı sonu: Halata dolanarak öldü