Teröristleri Ankara'ya getiren taksicinin ifadesi ortaya çıktı: Kanlı saldırıda 20 saat detayı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi ise yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, erkek teröristin terör örgütü PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu, kadın teröristin ise PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğunu belirtmişti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Hain saldırıya ilişkin yeni detaylara ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah'ın haberine göre, saldırıyı düzenleyen teröristlerin; olaydan bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden taksiyle Ankara'ya geldikleri öğrenilmişti. İhbarı ise iki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacının şikayeti üzerine ortaya çıktı.

HAMİLE YALANINI ORTAYA ATMIŞLAR

Teröristleri Ankara'ya getiren taksi sürücüsü A.O. ifadesinde Sivas'ın Kangal ilçesinde kullandığı taksiyi durduran karı-koca görünümündeki iki kişinin kendilerini madenci olarak tanıttıklarını söyledi. A.O. ayrıca Doğu Ekspresi'yle yolculuk yaparken yeni hamile olan kadının rahatsızlandığını, bunun için yolculuğunu yarıda bıraktıklarını söylediklerini anlattı.

20 SAAT BOYUNCA SIRT ÇANTALARIYLA GEZMİŞLER

Teröristlerin hain saldırıdan önceki akşam saat 20.00'de Ankara'ya geldiği, daha sonra taksiyle Polatlı ilçesine gittiği, burada geceyi geçirdiği, TUSAŞ'a saldırı yapıldığı gün ise Kahramankazan ilçesine gittikleri tespit edildi.

Teröristlerin saldırıdan bir gün önce, Ankara'ya geldikten sonra saldırıda kullandıkları tüfek, tabanca, el bombası ve EYP patlayıcıların sırt çantalarında olduğu, 20 saat boyunca Ankara'da bu şekilde dolaştıkları belirlendi.