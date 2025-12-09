MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci başlamıştı. Bahçeli, Öcalan için Meclis’te ‘umut hakkı’ da talep etmişti.

Süreç; PKK’nın fesih kararı, teröristlerin silahlar yakıp, sınırdan çekilmesiyle devam etti. Süreç Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ayağıyla sürüyor.

9 BİN PKK'LI İDDİASI

Son olarak Meclis İmralı’ya gitme kararı almış, AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı adasına giderek vatana ihanetten hükümlü olan Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Komisyonda yer alan CHP ile Yeni Yol Partisi İmralı heyetinde yer almamıştı.

Açılımda pek çok tartışılan konulardan ikisi sivil ve militan toplam 9 bin PKK'lının Türkiye'ye dönüşüne izin verileceği ve bazılarının Türkiye'de yargılanacağı iddiası olmuştu. PKK, Türkiye'den çekildiğinde "Af istemiyoruz, sürecin ruhuna uygun hukuki düzenlemeler yapılmalı" demişti.

Son yazılı açıklamalarında da teröristler, af için iktidara baskılarını artırdı. Ancak şu anki 11. Yargı paketinde teröristlere af gündeme gelmedi. İktidar ise şimdiden terör affını Meclis’in üzerine atmaya başladı.

TUNÇ: NE ADIM VARSA MECLİS BİZE YOL GÖSTERECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün ‘Terörsüz Türkiye’ sürecindeki yasa hazırlığına, “Meclis rapor hazırlama süreci var. Komisyon raporu hazırlayacak. Gerek yasam ile ilgili gerek idari uygulamalarla alakalı ne adım varsa Meclis bize yol gösterecek” yanıtını verdi.

Tunç gibi Erdoğan’da topu Meclis’e bırakmıştı.