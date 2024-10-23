Teröristlerin üzerinden cephanelik çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

Ankara'da Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisi önünde patlama gerçekleştiği belirtildi. Bölgede iki patlama ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ali Yerlikaya, 1'i kadın 1'i erkek 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, teröristlerin kimlik bilgileri belirlenince örgütün de ortaya çıkacağını açıkladı. Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası içeriden çekilen fotoğraf yayınlandı DEM Parti'den TUSAŞ saldırısı için ilk açıklama Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"4 ŞEHİDİMİZ, 14 YARALIMIZ VAR"

Değerli basın mensupları, Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a 15.26'da terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Malesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Evvelemirde şunu söylemek istiyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"TERÖRÜ LANETLİYORUZ"

Terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütüyle ilgili olduğuyla ilgili sizlerle, aziz milletimizle paylaşacağız. Medarı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden uzun namlulu silahların yanında, tabanca, çok sayıda şarjör, mermi ve el bombası olduğu görüldü.