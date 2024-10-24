Teröristteki 'Z' işaretinin anlamı ortaya çıktı! Rusya detayı dikkat çekti

PKK'lı militanın sırt çantasında bulunan "Z" işareti, dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırının Cumhurbaşkanı'nın Rusya'daki temasları sırasında gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını belirtti.

PKK'NIN RUSYA YAPILANMASINA MİT OPERASYONU: BARI IUSUBOV YAKALANDI

Ankara'daki TUSAŞ yerleşkesine yapılan saldırının detayları ortaya çıkarken, saldırganların çantalarındaki "Z" işareti dikkatlerden kaçmadı. Bu işaret, daha önce Rusya'nın Ukrayna'daki askeri araçlarında görülmüş ve dünya gündemine oturmuştu.

TUSAŞ SALDIRISINDA 5 ŞEHİT, 22 YARALI

Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesisine düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi yaralandı. Saldırganların, eylem öncesinde bir kafede oturup plan yaptıkları belirlendi.

"Z" İŞARETİNİN ANLAMI

Saldırganların çantalarındaki "Z" işareti, Rusya'nın Ukrayna işgalini destekleyen siviller ve sporcular tarafından da kullanılmıştı. Bu işaret, Rusya'nın 22 Şubat 2022'de Donbas bölgesindeki ayrılıkçılarla yaptığı işbirliği anlaşmasının bir sembolü olarak ortaya çıkmıştı.

TÜRKİYE'NİN PKK'NIN RUSYA YAPILANMASINA DARBESİ

Ankara'daki saldırıdan saatler önce, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından PKK'nın Rusya yapılanmasına yönelik bir operasyon düzenlendi ve Barı Iusubov yakalandı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN ÇARPICI AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a yapılan saldırının tesadüf olmadığını vurguladı. Kurtulmuş, "Savunma sanayiimizin en önemli tesislerinden biri olan TUSAŞ'a yapılan bu hain saldırı, Cumhurbaşkanı'mızın Rusya'daki temasları sırasında gerçekleşmiştir ve bu kesinlikle tesadüf değildir," dedi.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu tür saldırıların arkasındaki stratejik planlamaların dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.