Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor! Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"
Geçit vermedik, vermeyeceğiz! ????????— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!… pic.twitter.com/eYhD5WdwuE