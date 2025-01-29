Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor! Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha

Düzenleme: Kaynak: İHA
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor! Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

pkk-2.jpgBakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

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