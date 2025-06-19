“Terörsüz Türkiye” İçin yeni bir taviz: PKK’lıları polis ve jandarma yapacak proje gündemde!

Saygı Öztürk, o konuşmasında “PKK’nın amacı, yerel yönetimleri devralmak... Valilerin, kaymakamların, trafik polislerinin, jandarmaların kendileri tarafından atanması gibi birtakım işler var... Bu koşulda baktığın zaman bir kısmı polis olacak bir kısmı Jandarma olacak ve kendi bölgelerinde görev yapacak!” demişti.

Sözcü TV’de bir süre önce Can Coşkun’un sorularını cevaplandıran Saygı Öztürk, şöyle demişti:

-İmralı ile ilgili görüşmeler yeni değil. Görüşmeler yapılıyordu ve o yapılan görüşmelerin tamamı kayda alınıyordu. Hem görüntülü hem sesli olarak kayda alınıyor ve bunlar Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbarat dairesinde değerlendirmeleri yapılıyordu... Acaba terör örgütünün silahlarını bıraktırabilir miyiz diye görüşmeler geçmişte de çok yapıldı. Ne yapıldı? Pişmanlık yasası çıkartıldı kaç defa... Sekiz kez uzatıldı pişmanlık yasası...

-Terörist teslim olduğu zaman ve bildiklerini devletin yetkililerine anlattığı zaman, ya tamamen serbest bırakılıyor ya da infaz yasasından önemli ölçüde yararlanıyordu.

Bunlar cezaevlerinde ayrı bölümlere konuluyordu.

-Abdullah Öcalan da işte “devletime görev yapmak istiyorum, üzerime

düşeni yapmak çalışıyorum” gibi açıklamalar yapsa da sonuç alıcı

bir şey yapılamamıştı...

-Her şeyden önce PKK'nın öteden beri amaçlarından birisi yerel yönetimlere sahip olmak... Avrupa Birliği Yerel yönetim şartına Türkiye'nin imza atması için hayli zorlamalar da yapılıyor. Amaç, valilerin, kaymakamların, trafik polislerinin jandarmaların kendileri tarafından atanması gibi birtakım işler var...

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-Bu koşulda baktığın zaman bir kısmı polis olacak bir kısmı Jandarma olacak

ve kendi bölgelerinde görev yapacak!

-Bunun anlamı da o bölgelerin Türkiye'den koparılmasıdır.”