Terörsüz Türkiye Komisyonu gündemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş siyasi partilere üye kontenjanı oluşturarak, “Terörsüz Türkiye Komisyonu” için isim istedi.

51 kişi olarak önerilen ancak İYİ Parti’nin 3 üye vermeyeceği komisyonda üye dağılımı şöyle tespit edildi:

İktidar kanadı:

AK Parti: 21

DEM Parti: 4

MHP: 4

HÜDA PAR: 1

DSP: 1

Toplam: 31

Muhalefet kanadı:

CHP: 10

Yeniden Refah: 1

TİP: 1

EMEP: 1

DP: 1

Yeni Yol Grubu: 3

Toplam: 17

Atalarımız şöyle derler;

“Kambersiz düğün olur mu?”

Kamber’in anlamı şudur:

Her şeye karışan, her yerde bulunan kişi.

“Terörsüz Türkiye” düğünü için kamber, önder;

Abdullah Öcalan’dır.

MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli de şu daveti yaptı:

“Teröristbaşının tecridi kaldırılırsın, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.”

Terörsüz Türkiye Komisyonu Kamber’siz olmaz.

“Partiya Karkerên Kurdistanê” yani PKK’sız da olmaz.

“Teröristbaşı” derdi ama Dr. Bahçeli yeni unvanını şöyle açıkladı:

“PKK’yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir.

Kim ne derse desin, aleni ve aşikâr gerçek budur.”

Kimsenin de korkudan bir şey dediği yok ki!

Bir diyen çıkarsa başına ne gelir malum!

Önder Öcalan başkanlığındaki PKK heyeti de Terörsüz Türkiye Komisyonunda olmalı.

Kandil 4 üye ile temsil edilmeli:

Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin katılır, iadeyi ziyaret olur.

PKK’nın Avrupa Birliği nezdindeki temsilcisi katılmalı:

Zübeyr Aydar,

Amerika’nın Suriye nezdindeki temsilcisi, önder Öcalan’ın manevi oğlu SDG'nin önderi, yazdığı mektubu Trump’a gönderterek Erdoğan’a ulaştıran PYD’nin genel komutanı mutlaka davet edilmeli.

Mazlum Abdi,

“Güçlü ulus devletler bir tehdittir” diyerek, Türkiye’yi işaret eden Amerikan Büyükelçisi, Büyük Ortadoğu Projesinin Türkiye ayağının dizayn edileceği toplantıda “tehdidin ortadan kaldırılmasının tanığı” olması lazım. “Müttefikimiz! ABD’nin üyesi” olarak mutlaka bulunmalı.

Thomas J. Barrack Jr.

Komisyon gündemine önerilerim:

“Demokratik Türkiye” temalı 1. Oturumun açılması.

Saygı duruşu!

İstiklal Marşı ve PKK’nın “Ey Reqîb” marşının çalınması.

marşının çalınması. Tensip buyurursa; AKP’nin lideri ve kabinenin başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitabı.

AKP’nin lideri ve kabinenin başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitabı. Numan Kurtulmuş ile iktidar ve muhalefet kanatlarını temsilen birer kişinin hitabı.

Öcalan’ın komisyona hitabı.

Öğle yemeği arası.

“Büyük Ortadoğu Projesi” temalı 2. Oturumun başlaması

Önder Öcalan ile tüm PKK’lılara “Genel Af” ilan ile siyaset yasaklarının kaldırılması.

ilan ile siyaset yasaklarının kaldırılması. Lozan’ın cumhurbaşkanlığı tarafından bir gece yarısı yayınlanacak “Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile kaldırılması için karar alınması.

ile kaldırılması için karar alınması. 2. Nesil Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında 2. Nesil Sevr anlaşmasının 2. Nesli Cumhur İttifakı ile PKK arasında yapılması.

Çay ve ihtiyaç molası.

“Yeni Anayasa” temalı 3. Oturumun başlaması.

Yeni anayasada Türk tanımlarının; “Türk – Kürt – Arap” şeklinde değiştirilmesi.

şeklinde değiştirilmesi. Cumhurbaşkanın “sınırsız” olarak seçilebilmesi,

olarak seçilebilmesi, Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına; 1 Türk, 1 Kürt, 1 Arap, 1 Sünni, 1 Alevi, 1 Hristiyan, 1 Musevi, 1 inançsız atanması,

Yürütme – Yargı erklerinin cumhurbaşkanı tarafından yönetilmesi.

Yasaların cumhurbaşkanı tarafından çıkartılması.

Valilikleri kaldırılması, yetkilerinin belediye başkanlarına verilmesi.

Anayasa Mahkemesinin kapatılması.

Türkçe, Kürtçe ve Arapçanın devlet dili kabul edilmesi.

Laiklik kavramının kaldırılması

Büyük Ortadoğu Projesinin anayasa hükmü olması.

anayasa hükmü olması. Tensip buyurursa; ABD Büyükelçisinin konuşması.

DEM ve PKK ile genişletilmiş 2. Nesil Cumhur İttifakının “Terörsüz Türkiye meclis Komisyonu” Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi’nin ayağı olacaktır.

Komisyonu reddeden ve üye vermeyeceğini açıklayan;

Türk siyasetinin parlayan yeni yıldızı olarak merkez sağ ve merkez sol siyasetçilerle Türk Milliyetçilerini hızla bir araya getirerek İYİ Parti’yi hızla yükselişe geçiren Müsavat Dervişoğlu’na dikkatinizi çekiyorum.

Değerli okurlarım;

Büyük Ortadoğu Projesinin muhalefet ayağını ortaya koyan Proje kitabım birkaç güne kadar tüm kitapevlerinde raflarda olacak.

Islak imzalı olarak adınıza imzayarak edinmek isterseniz Algola Medya’nın şu linkinden alabilirsiniz:

https://algolamedya.com/proje/