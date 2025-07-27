Terörsüz Türkiye komisyonu kuruluyor!

Fatih KARAMAN - TOKAT / YENİÇAĞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik Meclis'te kurulacak 51 kişilik komisyon için siyasi parti gruplarından 31 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar isim istedi. Kurtulmuş; AK Parti'nin 21, CHP'nin 10, DEM Parti ve MHP'nin 4'er, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin 3'er üye vermesini istedi. Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunmayan ya da herhangi bir grup içerisinde doğrudan temsil edilmeyen partiler dışında kalan 6 partiden birer üye vermelerini talep etti. Bu partiler; HÜDAPAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DESP ve DP olarak sıralandı.

MHP ÜYELERİ BELİRLEDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi tek ses, tek nefes, tek yürek halinde Terörsüz Türkiye’ye inanmakta; aynı zamanda siyasi çıkar hesabı yapmadan, nefsin tasallutuna kapılmadan, sağın solun tahrik ve telkinine aldırmadan önce ülkem ve milletim anlayışına barış ve kardeşlik ruhuyla bağlanmaktadır." dedi.

KOMİSYONDA YER ALACAK MHP'Lİ ÜYELER ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

1- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilimiz Feti Yıldız,

2- Sakarya Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Muhammet Levent Bülbül,

3- Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi Halil Öztürk,

4- Tokat Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi Yücel Bulut.