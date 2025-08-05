"Terörsüz Türkiye" komisyonu toplandı

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından dile getirilen yasal düzenlemeler için oluşturulacak komisyonun üyeleri belirlendi. Komisyonun ilk toplantısı bugün gerçekleşiyor.

Yeniçağ Ankara Temsilcisi ve yazarı, duayen gazeteci Orhan Uğuroğlu, TBMM'deki komisyon toplantısından yaşananları anbean aktarıyor.

İLK KRİZ PATLAK VERDİ!

Komisyonun ilk toplantı saati 11.00 olmasına karşın kulislerden bir kriz bilgisi geldi!

Aktarılanlara göre komisyonun gündemine ilişkin yaşanan bir anlaşmazlık üzerine toplantı başlangıç saati 11.30'a alındı.

Öte yandan salonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olmaması dikkat çekti.

Gazeteciler için geniş bir bölüm hazırlandı. Çok sayıda gazeteci yer alırken uluslararası basından kurumların da temsilcileri katıldı.

Televizyon kanalları ise Meclis bahçesinden canlı yayın yapıyor. TBMM TV, komisyon toplantısında çekim yapacak. Toplantı bitininde ise medyaya logosuz hali ile video kaydı paylaşılacağı aktarılanlar arasında.

Komisyon üyeleri salona gelmeye başladı. MHP ve DEM Parti üyelerinin salonda yan yana oturmaları dikkat çekti.

KURTULMUŞ AÇIŞ KONUŞMASINI YAPTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon açış konuşmasını yaptı. Kurtulmuş yaptığı konuşmada, "Bu komisyon kardeşliği kalıcılaştırmaya bir çağrıdır" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları şöyle:

"Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu komisyon sıradan bir heyet değil. Süreç herhangi bir kişi ya da kurumun değil aziz milletimizin meselesidir.

Milletimizin birlik ve beraberlik duyguları toplumumuzun en önemli yapı taşı olmuştur. İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terör sadece canlarımızı almadı umudumuzu da çaldı.

Farklı isimler ve maskeler ardında birçok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına şahit olduk. Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız.

Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz belki ana kardeşlik cümlelerini kuracağız ve birlikte hareket edeceğiz. Meclisimiz bin yıllık kardeşliği yeniden hatırlatmakla kalmayacak siyasal düzlemde yeniden tarif edecektir.

"SÜREÇ BİR PAZARLIĞIN SONUCU DEĞİL"

Bilinmelidir ki şahit olduğumuz silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değildir. Milletimizin huzura birliğe dair kararlılığını sonucu ve yansımasıdır.

Diyebiliriz ki bu salon toplumun yüzde 98’inin temsil edildiği bir siyasi iradenin yansımasıdır.

Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık bir şekilde ifade etmek zorundayız. Bunlardan ilki şeffaflıktır. Bir diğer ilkemiz açıklık olmalıdır. Üçüncü temel ilkemiz ise çoğulculuk olmalıdır.

Silahın tamamen bırakılmasıyla beraber barışı kalıcılaştıracak yasal düzenlemelerin önerilmesi ve hazırlanması da bu komisyonun sorumlulukları arasındadır."

KATILACAK ÜYE SAYISI VE İSİMLERİ

Komisyonun ilk etapta 51 üyeden oluşması planlandı. Siyasi partilerden komisyon için üye bildirimi yapmaları istendi. Komisyonda partiler için öngörülen sandalye dağılımı, AKP 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İYİ Parti 3, Yeni Yol Partisi 3 (DEVA, Saadet, Gelecek), HÜDA PAR 1, YRP 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve DP 1 olarak şekillenecek.

İYİ Parti, kendisine ayrılan 3 üyelik için bildirimde bulunmadı.

Kurtulmuş, şu isimleri komisyon üyesi olarak toplantıya davet etti:

AKP: Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu.

CHP: Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer ve Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun,

MHP: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut,

DEM Parti: Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek,

Yeni Yol Partisi: Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici,

Türkiye İşçi Partisi: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,

EMEP: İstanbul Milletvekili İskender Bayhan,

Yeniden Refah Partisi: İstanbul Milletvekili Doğan Bekin

DSP: Genel Başkan Önder Aksakal

HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu

Demokrat Parti: İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş.

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