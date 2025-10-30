TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adıyla kurulan İmralı süreci, yasal altyapıyı oluşturmak için IRA modelini mercek altına aldı.

İngiltere merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün (DPI) daveti üzerine bazı komisyon üyeleri IRA deneyimini ve İrlanda modelini yerinde incelemek için cumartesi günü Dublin’e gidiyor.

Ancak IRA modeli Türkiye'nin gündemine yeni gelmiyor.

İlk çözüm sürecinin hayata geçirildiği 2014 yılında da bu model gündeme gelmiş, iktidar partisi modeli incelemek üzere 5 milletvekilini İrlanda'ya göndermişti.

O dönem heyetin hazırladığı raporda özellikle “eve dönüş ve toplumsal rehabilitasyon” üzerine görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Ayrıca raporda, sürecin en zor kısmının silahların bırakılması ve imha edilmesi olduğuna vurgu yapılmıştı.

IRA NEDİR, AMACI NEYDİ?

İrlanda Cumhuriyet Ordusu (Irish Republican Army) ya da kısaca IRA, Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını savunan, 1969 yılında aynı adı taşıyan yapının parçalanmasıyla ortaya çıkan silahlı ayrılıkçı bir örgüttü.

IRA NASIL SİLAH BIRAKTI?

31 Ağustos 1994'te IRA, Sinn Féin'in bir çözüm için siyasi görüşmelere dahil edilmesi şartıyla "askeri operasyonların tamamen durdurulduğunu" duyurdu.

IRA Temmuz 1997'de yeni bir ateşkes ilan ettikten sonra, Sinn Féin çok taraflı görüşmelere kabul edildi ve bu da Nisan 1998'de Hayırlı Cuma Anlaşması'nı ortaya çıkardı.

Anlaşmanın amaçlarından biri, Kuzey İrlanda'daki tüm paramiliter grupların Mayıs 2000'e kadar tamamen silahsızlandırılmasıydı.

IRA MODEL NEYİ KAPSIYOR?

Silah bırakma sürecinde düzenlenen yasaları kapsıyor. Bu düzenlemelerle silah bırakanlara belirli koşullarda ceza indirimi ve yargı muafiyeti getirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da İrlanda'ya gidecek heyetteki isimleri açıkladı.

Heyet şu isimlerden oluşuyor:

AK Parti: Abdurrahman Babacan

Yeni Yol: Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen ve Mustafa Bilici

DEM: Celal Fırat ve Gülistan Kılıç Koçyiğit

CHP: Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı

Sivil toplum adına Yılmaz Ensaroğlu var.

Bu arada MHP, şu ana kadar isim bildirmedi.

TBMM: İRLANDA ZİYARETİNİN KOMİSYON ÇALIŞMALARIYLA İLGİSİ YOK

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi hesabından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi bazı milletvekillerinin İrlanda'ya yönelik gerçekleştireceği ziyaretin komisyon çalışmalarıyla ilgisi bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İrlanda’ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmî çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.