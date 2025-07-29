'Terörsüz Türkiye' olarak isimlendiren sürecin adı değişti! Çok tartışılacak hamle

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın "Terörsüz Türkiye" diye tanımladığı yeni çözüm süreci kapsamında kurulacak olan Meclis komisyonuna katılacak isimlerin netleşmesi için siyasi partilere yazı göndermişti.

Siyasi partilerden, komisyon üyelerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar bildirmeleri istenmişti. 51 üyeden oluşacak komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. TBMM'de grubu bulunmayan bazı partilerden de komisyonda 1'er milletvekili yer alacak.

SÜRECİN YENİ ADI, "KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA KOMİSYONU"

Komisyonda MHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyon için partilerin üye bildirim süresinin dolmasına bir gün kala, komisyon için partisince görevlendirilen 4 isimle bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, şunları söyledi,

"Terörsüz Türkiye için Gazi Meclis'te oluşturulan 'kardeşlik ve dayanışma komisyonu' üyeleri: Sayın Muhammed Levent Bülbül, Sayın Halil Öztürk, Sayın Yücel Bulut beyle birlikte Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek emir ve talimatlarını aldık. Milletimiz emin olsun."