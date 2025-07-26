Terörsüz Türkiye Projesi'nin herkesten gizlenen fikir babasını açıkladı! Parti lideri sessizliğini bozdu...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, TV5’e çıktığı yayında 'Terörsüz Türkiye Projesi'nin sahibini açıkladı. Çayır, “Başlatan Bahçeli, uygulayan Erdoğan olsa da bu projenin tasarımcısı ABD ve İsrail’dir” sözleri gündeme damga vurdu.

AÇILIM TİYATROSU SERGİLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan için ‘kurucu önder’ deyip, ardından Meclis’e davet ederek, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla yeni süreç başladı. Sürecin ilk tiyatro perdesi teröristbaşı Öcalan’ın ‘örgütü fesih edin’ çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakması ile süreç devam ediyor.

ÇAYIR: CIA BİR PROJE HAZIRLADI, BAHÇELİ İLE TÜRKİYE'YE SUNULDU

Açılım sürecine ilişkin siyasi liderlerden yorumlar da geliyor. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, TV5 canlı yayınında çarpıcı açıklamalara imza attı. Remzi Çayır, “Terörsüz Türkiye Projesi'nin sahibi kim?” sorusuna, “CIA bir proje hazırladı, Bahçeli ile Türkiye'ye sunuldu. Başlatan Bahçeli, uygulayan Erdoğan olsa da bu projenin tasarımcısı ABD ve İsrail’dir” sözleri dikkat çekti.

“Dışarıdan dayatılan bir proje ile karşı karşıyayız” diyen Çayır, “Karşımızda sadece strateji değiştirmiş bir terör örgütü var. Silah ve mühimmat vermektedirler. Erdoğan ve Bahçeli süreci yanlış olarak kullandı. Biri yalan dolan ile toplumu manipüle etmeye çalışıyorlar” dedi.