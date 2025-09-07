'Terörsüz Türkiye' sürecinde sürpriz gelişme! Bu da oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendini lav etmesi ve TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları ile devam eden 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme iddiası Ankara'yı karıştırdı. MHP'den gelen heyet önerisine DEM Parti'den de destek geldi.

MHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Devletin kendi dinamiğini yarattığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun, Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, 3-4 kişinin seçmesinin bir zaaf oluşturmayacağını iddia etti.

Yıldız "Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır." ifadelerini kullandı.

5 KİŞİLİK HEYET KULİSLERDE

51 milletvekilinden oluşan komisyonu temsilen 5 kişiden oluşan bir heyet kurulacak. Bu heyet, bebek katili PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Şamil Tayyar tarih vererek bombayı bıraktı! 'Sürpriz bir görevden alma daha olabilir'