Terörsüz Türkiye sürecine yönelik dikkat çeken soru! Avukat Saran o ayrıntıyı hatırlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile birlikte fiilen başlayan barış sürecinde Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat tarihinde yaptığı açıklama ile terör örgütü PKK'nin kendisini feshetmesini istemişti. Terör örgütü PKK ise 5-7 Mayıs' tarihlerinde fesih kongresini tamamladığını duyurmasıyla birlikte silah bırakılacağını açıklamıştı.

11 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen Terör örgütü PKK’nın silah bırakma törenini hatırlatan Avukat Enes Malik Saran sosyal medyada paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi;

‘’PKK YÖNETTİĞİ UYUŞTURUCU TRAFİĞİNDEN VAZGEÇECEK Mİ?’’

PKK’nın silah bırakma şovunu hepimiz hatırlıyoruz; Ortada kocaman bir kazan içinde silahlar, etrafta kameralar, patlayan flaşlar, gözyaşları… O gün kazana silahlarını atanlardan bir tanesi PKK’nın finans sorumlusuydu. Yani belli ki bu adam elinde silahla it mağarası beklemiyordu, bu adamın işi paraylaydı. Peki neydi PKK’nın finans kaynağı? Sanıyorum ki bunlar Nişantaşı’nda pilates salonu işletmiyor ya da dağlarda organik tarım yapmıyorlar. Hepimizin bildiği üzere dünya uyuşturucu ticaretinin önemli bir kısmından bunlar pay alıyorlardı. Örgütlerini bu pislikle finanse ediyorlardı. Madem PKK kendisini fesh etti, neden bunlar yönettikleri uyuşturucu trafiğini uluslararası ilgili makamlara ihbar etmediler yahut bundan vazgeçecekler mi? Suçtan kaynaklı gelirlerinden, uyuşturucudan, insan kaçakçılığına kadar envai pisliği bırakacaklar mı? Yoksa kravat takıp, takım elbise giyip sözde iş adamı özde uyuşturucu baronu mafya mı olacaklar, haraç mı kesecekler?