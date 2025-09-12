“Terörsüz Türkiye” tiyatrosunun startını vermişti! İsmail Saymaz, Bahçeli’nin yapacağı yeni açılımı tarih vererek açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, “Öcalan gelsin Meclis’te örgütünü kapattığını açıklasın ve umut hakkından faydalansın” sözlerini kullandıktan sonra PKK açılım tiyatrosu başlamıştı.

PKK açılım tiyatrosu Meclis’teki komisyonun faaliyetleriyle devam ediyor.

Bahçeli bugün yaptığı açıklamasında DEM’li Ahmet Türk’ün görevine iadesini ve CHP’li Ahmet Özer’in de tahliye edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV’nin internet sitesindeki, “Bahçeli, Alevi açılımını Hacıbektaş’tan başlatabilir” başlığıyla kaleme aldığı yazısında önemli bilgiler paylaştı.

“BAHÇELİ’NİN 11 EKİM’DE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN AÇILIŞTA”

“Açılış 11 Ekim’de” diyerek önemli bilgiyi paylaşan İsmail Saymaz, “MHP lideri şimdi bir adım daha atıyor. Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde kendi parasıyla satın alıp Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na hibe ettiği arazide cemevi ve külliye inşa ettiriyor. Bahçeli’nin 11 Ekim’de gerçekleşmesi beklenen açılışta Alevi açılımına dair kritik açıklamalar yapacağı ifade ediliyor” İfadelerini kullandı.

İsmail Saymaz, Devlet Bahçeli'nin siyasi hayatının en büyük riskini aldığını söyledi

Saymaz, yazısının devamında şunları belirtti:

“BAHÇELİ’NİN TALİMATIYLA ‘CANLARIN TÜRKÜSÜ’ ADLI BİR TÜRKÜ BESTELENDİ”

“Bahçeli’nin ziyaretçileri!

Bu arada MHP lideri geçen ay çok sayıda Alevi ziyaretçiyi ağırladı.

CEM Vakfı Yönetim Kurulu, yeni atanan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi Arif Ali Özzeybek ve İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Alevi olduğu bilinen Demir, Gelecek Partisi’nden istifa etmişti.

Öte yandan Bahçeli’nin talimatıyla ‘Canların Türküsü’ adlı bir türkü bestelendi. Sözlerini Canfer Balçık’ın yazdığı, İsmail Altunsaray’ın bestelediği eseri Elif Buse Doğan seslendiriyor.”