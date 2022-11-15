﻿Terörü destekleyenler; hain, alçak, şerefsizdir

Beyoğlu'nda meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybedip onlarca kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısı aklımıza hangi ülkeleri getirdi?

Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kuran Amerika'yı,

PKK, PYD ve YPG'ye hamilik yapan Rusya'yı,

Teröristlere kucak açan;

-İsveç,

-Finlandiya,

-Almanya,

-Belçika,

-Avusturya gibi Avrupa ülkelerini.

Ve topraklarında PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerine karşı hiçbir askerî güç kullanmayan Suriye ile Irak'ı unutmayalım…

İstiklal Caddesi saldırısına gelince;

Alçak, şerefsiz kadın terörist güvenlik kameraları tarafından tespit edilince kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ve tüm polis teşkilatımızı yürekten kutluyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şu sözleri çok önemlidir:

-"Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz.

Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum.

Ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle."

Peki, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin hamisi Amerika'dır ama ya diğer terörist sevici ülkeler neden eleştirilmiyor?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya tam üyeliği konusunda yazdığım yazılarda hep vurguladım.

Tekrar vurgulayayım:

Amerika başta tüm NATO ülkeleri ile "Teröre karşı mücadele antlaşması" yapılması olmazsa olmaz önceliğimiz olmalıdır.

Masum insanların hayatlarını kaybettikleri ve yaralandıkları bu insanlık dışı saldırıyı lanetliyorum.

Hayatlarını kaybedenlerin ruhları şad olsun. Allah ailelerine sabır versin. Yaralılarımıza da acil şifa diliyorum…

Gelelim Soylu'nun Amerika için, "Karşılık bulacaktır" sözlerine…

-İncirlik'i mi kapatacağız?

-NATO'dan mı çıkacağız?

-Amerika'yı düşman mı ilan edeceğiz?

-Büyükelçisini sınır dışı mı edeceğiz?

-Müzik notası değil gerçek nota verip kınayacak mıyız?

Lafla peynir gemisi yürümez…

Ne yapacağız?

Soylu'nun şu cümlesini de hatırlatayım:

-"PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz…"

Ben de varım…

Suriye ve Irak'ta her nerede bulunuyorlarsa, kaç kilometre eninde ve uzunluğunda olmaları fark etmez köklerini kazıyıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli askerî operasyonları yapmalıdır.

Kandil ise Kandil, Kobani ise Kobani, Afşin ise Afşin nerede terörist ini varsa yerle bir etmeli, tüm teröristleri etkisiz hale getirmeliyiz…

Suriye'de yaptığımız;

-Şah Fırat,

-Fırat Kalkanı,

-Bahar Kalkanı,

-Zeytin Dalı,

-Barış Planı,

-2. Bahar Kalkanı harekâtları neden yarım kaldı?

AKP iktidarı bu askerî harekâtları her seferinde tam amacına ulaşmadan neden durdurdu?

Köklerini kazımazsak,

Türkiye'nin müttefiki dostu görünüp teröre destek veren ülkeleri caydırmazsak, vaz geçirmezsek AKP iktidarı bilsin ki bu terör olayları bitmez, bitirilemez…

Değerli okurlarım,

Sizler gibi benim de 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'te yaşanan kara dönem aklıma geldi…

AKP'nin yüzkarası çözüm süreci sürerken Türkiye 7 Haziran 2015'te milletvekili seçimi atmosferine girmişti.

17 Mart 2015'te seçime parti olarak girme kararı veren HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis grup toplantısında kürsüye çıkıp sadece 3 kelimeden oluşan cümleyi 3 kez söyledi:

-"Seni başkan yaptırmayacağız…"

20 Mart 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm süreci izleme komitesinin Dolmabahçe toplantısı için dedi ki;

-"Ben gazetelerden okuyorum. Böyle bir şeyden doğrusu benim haberim yok."

Seçime 2 gün kala 5 Haziran 2015'te Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda HDP'nin mitingine bombalı saldırı düzenlendi ve 5 kişi yaşamını yitirdi, 400'e yakın kişi de yaralandı…

7 Haziran seçim sonuçlarına göre;

AKP: %40,9 oy oranı ve 258,

CHP %25' ile 132,

HDP %13,1 ile 80,

MHP; %16,3 ile 80 milletvekili kazandı…

Dönemin AKP lideri ve başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun koalisyon teklifini Devlet Bahçeli reddetti…

Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun koalisyon görüşmeleri anlaşma ile sonlanacaktı ki, Erdoğan buna izin vermedi ve seçimin yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıktı.

O günden sonra takvim şöyle yaşandı:

17 Temmuz: Erdoğan, Dolmabahçe Mutabakatı'nı tanımadığını açıkladı.

20 Temmuz: Kobani'ye insani yardım götürmek isteyen gençler IŞİD'in hedefi oldu. 33 kişi hayatını kaybetti.

22 Temmuz: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 polis memuru evde uyurken başlarından vurularak öldürüldü.

26 Temmuz: Bir binbaşı hayatını kaybetti.

26 Ağustos: 1 Kasım'da seçimlerin yenilenmesi kararı verildi.

7 Eylül: Dağlıca'daki PKK saldırısında 16 asker hayatını kaybetti.

8 Eylül: Iğdır'daki PKK saldırısında 13 polis hayatını kaybetti.

10 Ekim: Ankara Garı önündeki saldırıda 102 kişi yaşamını yitirdi.

Ve 1 Kasım 2015 yenilenen seçim sonucu:

AKP, yüzde 49,5 oy ile 317 milletvekili

CHP yüzde 25,3 oy ile 135 milletvekili

MHP yüzde 11,9 oy ile 53 milletvekili

HDP yüzde 10,7 oy 35 milletvekili çıkardı, AKP yeniden tek başına iktidar oldu…

Bu yüzden Beyoğlu patlaması hepimize o kara günleri hatırlattı…

Terörü destekleyenler; hain, alçak, şerefsizdir…