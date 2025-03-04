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Nuri KAYIŞ
Nuri KAYIŞ

TERÖRÜN 11 ÇEŞİDİ

Bölücü̈ terör biterse sıra şu 11 çeşit terörle mücadeleye gelir mi dersiniz?

  1. Sokakta, caddede, parkta, belediye otobüsünde, dolmuşta, kafede, restoranda bağıra bağıra cep telefonuyla konuşmak ve bazen yüzlerce kişiyi bu konuşmayı dinlemeye mecbur etmek terör değil midir?
  2. Ya yanından kedi geçse çalmaya başlayan oto alarm sistemleri... Gecenin bir yarısında uykularımız böyle kaç alarmın çığlıklarıyla bölünmüştür Allah bilir.
  3. Ve tabii ki cankurtaranlar... Büyük kentte yaşamanın birinci kuralı, siren seslerine tahammül etmeyi öğrenmek olmalı. Teklifsizce bağıra çağıra giden cankurtaranların bir kısmında gerçekten acil hasta var mıdır hatta şoförden başka kimse var mıdır hep merak ederim doğrusu.
  4. Ve sigara terörü̈. Dar bir kaldırımda yürürseniz ne demek istediğimi gayet iyi anlarsınız. Önünüzdeki kişinin içtiği sigaranın tüm dumanı sizin ciğerlerinize nüfuz eder.
  5. Avaz avaz bağıran simitçi, soğancı, patatesçi ve hurdacının yarattığı gürültü kirliliği de bir çeşit terör değil midir?
  6. Günde ortalama 18 kişinin ölümüne, yüzden fazla kişinin yaralanmasına yol açan trafik kazaları korkunç bir terör örgütünün faaliyeti sayılmaz mı?
  7. Halkın elindeki milyonlarca adet ruhsatsız silahı ve bunlarla islenen cinayetleri de terör kapsamına almak gerekiyor doğal olarak.
  8. Hayatımızın neredeyse her anında karşılaştığımız nezaketsiz davranışlar ve öfkeli yüzler de baş edilmesi zorunlu terörlerden biri olarak dikkat çekiyor.
  9. Gelin ve sünnet arabalarının yarattığı terörü̈ de defteri dürülmesi gereken terörler arasına almak mübalağa olmaz sanırım.
  10. Tabii televizyon dizilerindeki mafya salgını ve bitip tükenmeyen şiddeti de unutmadım. Bunlarla da hesaplaşmanın bir yolu bulunmalı mutlaka.
  11. Üreticiden aldığı ürünü kentlerde 10-15 kat fiyatla satmak da sütten bala pek çok ürüne hile karıştırmak da önemli bir terör faaliyeti olarak görülüp gereği yapılmalı herhalde.

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