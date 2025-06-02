Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı, sonrasında şoka girdi

Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ters dönen otomobilden sürücü kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Sanayi Bulvarı üzerinde, meydana geldi. İddiaya göre, D.Y. idaresindeki 59 AEH 562 plakalı otomobil, kavşakta başka bir araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç refüje çarparak ters döndü ve metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI



Büyük şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım ederken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. D.Y., hastaneye gitmek istemediğini belirtti. Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.