Ters kelepçeli halde ekiplere askerlik anılarını anlattı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ters kelepçeli halde ekiplere askerlik anılarını anlattı!

Bursa'da direksiyon başına alkollü geçen sürücü, sokak üzerinde park halinde olan 3 araca çarptı.

Bursa'da bir sürücü ters kelepçeliyken polis ekiplerine askerlik anılarını anlattı. Ayrıca, zarar gören aracın tekerine ayağını sıkıştıran kedi, mahalle sakinlerinin aracı havaya kaldırmasıyla kurtarıldı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi 4. İpek Sokak üzerinde meydana geldi. Kadir Ç., alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti. Bir süre sonra 4. İpek Sokağa gelen alkollü Kadir Ç., sırasıyla park halinde bulunan 16 LJN 03, 16 AVZ 842 ve 16 LUG 34 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sonrası çıkan sese uyanan sokak sakinleri gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren Kadir Ç.'ye ters kelepçe takıldı. Elleri kelepçeli halde ekiplerle sohbet eden Kadir Ç., askerlik anılarını anlattı. Alkometreyi üfleyen Kadir Ç., 1.87 promil alkollü çıktı. Kadir Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Öte yandan, yaşanan kaza sonrası ayağı 16 AVZ 842 plakalı aracın tekerine sıkışan kedi, kazaya karışan aracın tekerinin havaya kaldırılmasıyla kurtuldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Ayrıca, 1.87 promil alkollü çıkan Kadir Ç.'ye 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından toplam 48 bin 300 lira para cezası kesildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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