Ters şeride giren otomobil tankerle çarpışıp şarampole yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, girdiği ters şeritte karşı yönden gelen S.D., idaresindeki çimento tankeriyle çarpıştı.

Çarpışma sonrasında otomobil ilerleyerek şarampole düştü. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 18 yaşındaki Abdülhamit Tabak, olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Müslüm P., ile Furkan K., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Müslüm P’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Abdülhamit Tabak’ın ise cenazesi olay yerine gelen polis, bölge trafik ekipleri ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.