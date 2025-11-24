Kaza saat 08.00 sıralarında Göl Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Fabrikadaki vardiyasından çıkıp evine giden Furkan V.'nin (24) kullandığı 16 BDD 560 plakalı motosiklet, ters şeride girerek yol üzerindeki bir iş yerinin önündeki park alanına girmek isteyen Vahdettin A. (40) idaresindeki 16 BRP 445 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile Furkan V. ile arkasındaki Ömer E. (22), yaklaşık 30 metre savrularak kaldırıma düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacaklarında kırıklar olduğu tespit edilen yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.