Ters şeritten U dönüşü yapan otomobil motosikletle çarpıştı:

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ters şeritten U dönüşü yapan otomobil motosikletle çarpıştı:

Düzce’de ters şeritten U dönüşü yapmak isteyen otomobil ile kendi güzergahında giden motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza Konuralp Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Beçi Kavşağından Üniversite hastanesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Öztürk idaresinde ki 81 BA 410 plakalı otomobil ters şeritten U dönüşü yaptığı esnada Üniversite hastanesi istikametinden Beçi kavşağı istikametine seyir halinde olan Ali Kaan Kurt idaresinde ki 81 ADS 174 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

aw503186-04.jpg

Çarpışmanın etkisi ile hem motosiklet sürücüsü Ali Kaan Kurt hem de arkasında yolcu olarak bulunan Kaan Salih Yücedağ savruldu. Kaza sebebi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yol tek şeride düşürüldü. Bölgeye ulaşan ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Koray Aydın'dan Mansur Yavaş'a ziyaret
Koray Aydın'dan Mansur Yavaş'a ziyaret
Ters şeritten U dönüşü yapan otomobil motosikletle çarpıştı:
Ters şeritten U dönüşü yapan otomobil motosikletle çarpıştı:
İzmir’de çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı
İzmir’de çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı
Greyderin altında kalan operatör yaşamını yitirdi
Greyderin altında kalan operatör yaşamını yitirdi
Korkutan görüntü! Karabük'te alevler geceyi aydınlattı
Korkutan görüntü! Karabük'te alevler geceyi aydınlattı