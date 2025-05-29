Ters yönde dörtlüleri yakarak giden sürücü tehlike saçtı

Kaynak: İHA

Sakarya’da D-650 karayolunda dörtlüleri yakan sürücü ters yönde gitti. Hafif ticari araç sürücüsü yolda büyük tehlikeye neden oldu.

D-650 kara yolu Sakarya geçişinde dörtlüleri yakıp ters yönde ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Adapazarı-Karasu yolu üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, dörtlüleri yakarak ters şeritten ilerledi. Araç sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını ve hiçe sayarak, uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği anlar ise saniye saniye araç cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın kara yolunda dörtlülerini yakarak ters yönde ilerlemesi yer alıyor.

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