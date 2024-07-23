Ters yönde giden otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan Petrol Yolu Caddesi'nde gece yarısı gerçekleşen olayda, Şevhat Karatay'ın kullandığı 34 BOB 76 plakalı Mercedes marka araç, ters şeritte ilerlerken Şenel Kaya'nın yönetimindeki 34 BKB 143 plakalı araca çarptı ve ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak durdu. Kazada, Kaya hafif yaralanmalarla kurtulurken, Karatay ciddi yaralar aldı.

Çevre sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, polis ve sağlık görevlileri, yaralıları Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.