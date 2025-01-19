Ters yönde giderek diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda gece yarısı ters yönde giden araç hem trafik kurallarını ihlal etti hem de uzun farları açık şekilde diğer sürücüler için büyük bir risk oluşturdu.

Trafikte seyir halindeki sürücüler, can güvenliklerini sağlayabilmek için ani manevralar yapmak zorunda kaldı. Olay anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hem ters yönde hem de uzun farları açık şekilde ilerlediği ve diğer sürücülerin görüşünü ciddi şekilde kısıtladığı görüldü.

Trafik güvenliğini hiçe sayan otomobil sürücüsünün tespiti için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.