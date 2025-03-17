Ters yönde ilerleyen kadın sürücüye ağır ceza!

İstanbul Esenyurt'ta ters yöne girerek trafiği bir birine katan kadına polis ekipleri 9 bin 267 TL trafik idari para cezası uyguladı.

Esenyurt ilçesi D100 Kuzey Yol Beylikdüzü Belediye Metrobüs Durağı Mevkisinde bir kadın, ters yöne girmişti. Bir süre ters yönden ilerlemeye çalışırken heyecan yapan kadın, trafiği birbirine katmıştı. Görüntü üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 34 SL 6226 plakalı araç sürücüsü B.A isimli şahıs tespit etti. Kadına 9 bin 267 TL trafik idari para cezası düzenlendi.