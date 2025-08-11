Ters yöne dönmeye çalışırken olanlar oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde gerçekleşen trafik kazasında; G.K. yönetimindeki araç ters yöne doğru dönmeye çalıştığı sırada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araçla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan bir yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 1 kişiye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.