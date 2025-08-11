Ters yöne dönmeye çalışırken olanlar oldu

Kaynak: İHA
Ters yöne dönmeye çalışırken olanlar oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ters yöne dönmeye çalışan araca başka bir otomobil çarparken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde gerçekleşen trafik kazasında; G.K. yönetimindeki araç ters yöne doğru dönmeye çalıştığı sırada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araçla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan bir yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 1 kişiye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Son Haberler
Deprem hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belirlendi
Deprem hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belirlendi
Depremin ardından DMM’den bilgi kirliliği uyarısı
Depremin ardından DMM’den bilgi kirliliği uyarısı
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4.4
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4.4
Dağlık alanda ayağı kırılan genç kurtarıldı
Dağlık alanda ayağı kırılan genç kurtarıldı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sındırgı’daki son durumu anlattı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sındırgı’daki son durumu anlattı