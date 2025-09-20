Ters yöne girdi, hayatının hatasını yaptı!

Kaynak: DHA
Mersin'de otoyolda, ters yönde giderek kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü İ.A. yakalandı.

Olay, 16 Eylül'de saat 17.30 sıralarında, Mersin-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Otoyolda ters yönde giden otomobilin sürücüsü İ.A., kazaya sebep oldu. İhbarla bölgeye sevk edilen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü ve otomobili yakaladı. Sürücü İ.A. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, "Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yollarında araçların ters istikamette sürülmesi" ve "Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluklarının veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak" kural ihlalini nedeniyle 10 bin 260 TL ceza uygulandı. İ.A.'nın sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

