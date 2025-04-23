Ters yöne giren traktör ile otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Ters yöne giren traktör ile otomobil çarpıştı

Burdur Bucak'ta Burdur-Antalya karayolu üzerinde bulunan Kızılkaya Kavşağı mevkiinde ters yönde ilerleyen traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken traktör sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 00.50 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu Kızılkaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur’dan Antalya istikametine seyir halinde olan Murat E. (53) idaresindeki 34 KZ 8062 plakalı Citroen marka otomobil ile Kızılkaya Kavşağı'ndan ters şeride girerek ilerleyen Süleyman D. (56) idaresindeki 34 TB 5343 plakalı traktör çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Murat E. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Aslıhan E. (49) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan alkol ölçümünde 2.75 promil alkollü olduğu tespit edilen traktör sürücüsü Süleyman D. ise jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

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