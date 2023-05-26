'Tersine Dünya' Çankaya'da sahnelendi

Çankaya Belediyesi’nin Çankaya Evleri'nde yürüttüğü eğitim ve sanat projeleri kapsamında başlattığı ‘Semt Tiyatroları Projesi’ meyvelerini verdi. Çankaya Belediyesi Oran Semt Tiyatrosu oyuncuları, Orhan Kemal’in yazdığı ve Nail Demir’in uyarlayıp yönettiği ‘Tersine Dünya’ oyununu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahneledi.

7 SEMT TİYATROSUNDA 151 KURSİYER EĞİTİM ALIYOR

Maltepe, Seyranbağları, Yıldız, Dikmen, Oran, 100. Yıl ve Çayyolu Semt Tiyatrosu’nda, gönüllü katılımcılar ile yürütülen tiyatro kurs programını, tiyatro konusunda deneyimli eğitmenler ve Çankaya İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin uzman öğreticileri yürütüyor. Yetişkin ve çocuk gruplarından oluşan Semt Tiyatroları katılımcıları, ders programının yanı sıra akademisyenlerden ortaoyunu, karagöz, batı tiyatrosu, pandomim, çağdaş tiyatro akımlar, doğaçlama tiyatrosu gibi konular içeren konferans ve atölye çalışmasına da katılma imkanı buluyor. Semt Tiyatroları eğitimlerine katılan 151 Çankayalı sahneledikleri oyunlarla sanatseverlerin beğenisini topluyor.