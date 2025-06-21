Tesadüfen bulundu bir ili heyecan sardı

Kaynak: İHA
Tesadüfen bulundu bir ili heyecan sardı

Bartın ormanlarında tesadüfen 478 santimetre çapı ve 500 yılı aşkın yaşı olduğu tahmin edilen çınar ağacı bulundu.

Bartın ormanlarında tesadüfen 478 santimetre çapı ve 500 yılı aşkın yaşı olduğu tahmin edilen çınar ağacı bulundu. Köylüler tarafından bulunan çınarın yaşı incelenirken, ağacın tescil ve koruma altına alınması için de çalışma başlatıldı.

Bartın'ın Akbaş Köyü Hızarnaşı mevkisinde köylüler tarafından fark edilen ağaç il Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Yapılan ilk incelemelerde ise türü çınar olarak tespit edilen ağacın gövde çapı ise 478 santimetre olarak tespit edildi. Yaşıyla ilgili tespit çalışması süren ağacın yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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Ağacın, anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alınması için de çalışma başlatıldı. Ağacın, tescil ve koruma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açılması planlanıyor.

Türkiye'nin en görkemli, en heybetli ve en yaşlı ağaçları arasında olduğu tahmin edilen ağaç, gerçekleştirilen programla kamuoyuna tanıtıldı.

Bartın Valisi Nurtan Arslan, çapı 478 cm olarak ölçülen Çınar ağacının bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Çevre ve Orman Müdürü Temel Nadir ile birlikte Hağacın bulunduğu Hızarbaşı mevkisine gelerek, inceleme yaptı.

Vali Arslan, ağacın yaşının tespiti ise Bartın Üniversitesi ile birlikte yürütülecek koordineli çalışma ile yapılacağını kaydetti.

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Yapılacak çalışmaların sonucu ağacın Türkiye'nin en büyük ve en yaşlı ağacı olabileceğini de kaydeden Vali Arslan, "Bartın ilimiz mavisiyle yeşiliyle gerçekten Batı Karadeniz'in incisi Türkiye'nin de sayılı şehirlerinden birisi. Böylelikle doğa turizmi eko turizmi açısından da böyle bir ağacın varlığını tespit etmek bizler için mutluluk verici. Orman teşkilatımız Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna bu ağacın hem korunması hem de tescili için başvurusunu yaptı. Sürecimiz devam ediyor. Bu ağacın turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

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