Teşekkürler Ahmet Hamdi Çamlı

X profilinde kendini 26. ve 27. dönem Dersaadet Mebusu olarak tanınan ve hemen hemen herkesin Yeliz olayı ile hatırladığı AKP eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı sosyal medya platformunda bir anket yayınladı, Çamlı bahse konu anketinde bir görüşünü beyan edip insanların bu görüşüne katılıp katılmadığını sordu.

Zat-ı muhteremin kıymeti kendinden menkul görüşü şöyle: “Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni,Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp,yeni,onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!”

Bu X paylaşımını 4.5 milyon kişi tarafından görüntüledi ve 115 bin kişi de ankete katıldı.

Bu ankette Ahmet Hamdi Çamlı'nın Osmanlıcı ve islamcı görüşüne destek sadece ve sadece % 5 oldu ankete katılanların % 95’i ise bu görüşe katılmadı...

Şimdi beni tanıyan bilen okurlarım, “bu saçma sapan anket yüzünden neden Ahmet Hamdi Çamlı’ya teşekkür ediyorsun” diye soracaktır.

Nedeni çok basit aslında Cumhuriyet’i kuran, Türk Milletini Osmanlı sultanının kulu kölesi olmaktan kurtarıp egemenlik hak ve özgürlüklerine kavuşturan, Türk Milletini vatan sahibi özgür ve eşit vatandaşlar haline getiren Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerine düşmanlık güden bir çok kişi alttan alta bu görüşleri fısıldar, 1923 Devrimi ve Cumhuriyet ile hesaplaşmak ister.

Bunların etlice bir kısmı ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü deccal, Türkiye Cumhuriyetini kafir devlet ve Türkiye’yi de kafirle savaşılan Dârü'l-harb olarak nitelemekten bile çekinmemekte, yaptıkları her türlü hırsızlık, yolsuzluk ve benzeri gayrimeşru işleri bu kılıfa sokmaya çalışmaktadır.

Bu kişiler daima kendilerinin çok kalabalık olduğunu ve bu görüşü savunanların ülkenin kahir ekseriyetini oluşturduğunu iddia etmişlerdir.

Benim gibi Türk Devrimlerini, Cumhuriyeti, Türk Milletinin egemenlik hak ve özgürlüklerini savunan Kemalistler ise bu güne kadar bu tip görüşlere hep itiraz etmiş ve bu görüşü savunanların sadece ve sadece marjinal bir azgın azınlık olduğunu söylemişti.

Tamam, bunların sadece ve sadece marjinal bir azgın azınlık olduğunu söylüyorduk ama bunu kanıtlayacak bir istatistiki veri elimizde yoktu.

Bize istediğimiz istatistiki kanıtı sunan AKP eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı oldu, bende bu yüzden bu kişiye teşekkür ediyorum.

İlk defa biri bu görüşü bir ankete konu etti.

Ahmet Hamdi Çamlı’nın bu sosyal medya paylaşımını 4,5 milyon kişi gördü ve 150 bin kişi gibi bir anket için oldukça yeterli sayıda kişi bu ankete katıldı.

Bahse konu ankete verilen cevaplar Ahmet Hamdi Çamlı’yı böyle bir anket açtığına açacağına resmen pişman etti...

Açılan ankette Ahmet Hamdi Çamlı’nın görüşüne katılan 1923 Cumhuriyet Devrimini darbe olarak niteleyenlerin oy kullananların sadece ve sadece yüzde 5’de kalması Cumhuriyetimizin ve Türk Devrimlerinin Türk Milleti nezdinde çok büyük kabul gördüğünün ispatıdır.

Üstüne üstlük dahası bu yüzde 5 ankete katılıp oy kullananların yüzde 5’i, sadece ve sadece 5 bin 750 kişi...

Birde bu paylaşımı gören abuk sabuk bulup ankete katılmayan 4 milyon 500 bin kişiye oranlarsan bu 5 bin 750 kişi devede kulak bile sayılmaz...

Neticede şu hükmü kurmam gerekiyor: Ahmet Hamdi Çamlı’nın fikir diye ileri sürdüğü bu görüş sadece saçma sapan bir hadsizlik değil aynı zamanda demokrasimizi hedef alan çok ciddi bir anayasal suçtur da!

Bir iki paylaşım yapan, üç beş slogan atan gençlerin anında ensesine binen muhalif öğrenci, yazar, çizer, siyasetçi, bürokrat, iş insanlarını sabaha kadar yatağından alan savcı polis nerede?

Savcı polis neden bu alçakça saldırı karşısında resen harekete geçip işlem yapmıyor?

Neyse ki, polis ve savcı resen harekete geçmiyor amma ve lakin Türk Milleti harekete geçip Ahmet Hamdi Çamlı’ya gereken cevabı vermiş abuk sabuk, saçma sapan fikirlerine sahip çıkan ya da katılan olmamış...