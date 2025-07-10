Teşekkürler Erdoğan

Türk siyasetine çok önemli iki siyasetçi, iki lider kazandırdın.

Birincisi; Ekrem İmamoğlu.

3 kez seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını çalıştırmamak ve başarısız kılmak için haddinden fazla baskı yaptın.

Kanal İstanbul rantı için İmamoğlu direndi, sen inatla sürdürmeye çalışıyorsun.

SGK borçlarını acımasızca silkelettin.

İngiltere Büyükelçisi ve Halk TV’nin moderatörü gazeteci İsmail Küçükkaya ile görüşmelerini adım adım takip ettirdin.

İmamoğlu’nun şu projelerine onay vermedin:

İETT’ye 300 adet metrobüs alımı – Temmuz 2021’den bu yana, Sefaköy–Beylikdüzü–TÜYAP metrosu – Temmuz 2021’den bu yana, finansmanı hazır, ön onay bekliyor, Eyüp–Bayrampaşa tramvay hattı – Temmuz 2021’den bu yana, Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli metrosu – Aralık 2023’ten bu yana, Kaynarca–Pendik–Tuzla metro hattı – Aralık 2023’ten bu yana, Ümraniye–Ataşehir–Göztepe metrosu – Başvurusu yapılmış, onay bekleniyor, Kirazlı–Halkalı metro hattı – Başvurusu yapılmış, onay bekleniyor, 136 metro aracı alımı – Başvurusu yapılmış, onay bekleniyor,

İmamoğlu’nun senden onay bekleyen enerji ve atık projeleri şöyle:

Veri merkezi kurulumu – Ekim 2022’den bu yana onay bekleniyor, Kömürcüoda atık yakma ve enerji üretim tesisi – Temmuz 2023’ten bu yana onay bekliyor, SECAP enerji verimliliği projesi – Temmuz 2023’ten bu yana onay bekliyor…

İmamoğlu’na siyasi tavır konularak açılan davalar şunlar;

Ahmak davası: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verildi. Yargıtay kararı bekleniyor. Beylikdüzü Dönemi ihale usulsüzlüğü davasında 3–7 yıl hapis isteniyor. Diploma usulsüzlüğü - Sahte Diploma davasında 8 yıl 9 ay hapis isteniyor. Yargıya müdahale – savcıya tehdit ve bilirkişi davasında 2–4 yıl hapis ve siyaset yasağı isteniyor. Yargıya müdahale soruşturması sürüyor. Usulsüz harcama incelemesi devam ediyor.

İmamoğlu’nu o kadar çok mağdur ettiniz ki Erdoğan;

Sadece İstanbulluların değil sadece Türk halkının da değil, batılı ülkelerin de büyük sevgisini kazandı Ekrem başkan.

Sadece CHP’lilerin değil gönüllü katılan vatandaşlar tarafından 16 milyon imza ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı oldu.

Bak Erdoğan aynaya bak ve hatırla.

Vaktiyle mağdur oldun ama 22 yıldır Türkiye’yi başbakan ve cumhurbaşkanı olarak yönetiyorsun.

Bugün; Aynaya baktığında mağdur Tayyip’i değil, mağdur Ekrem’i görüyorsun.

Ve bil ki o koltuğa senden sonra İmamoğlu oturacak.

İkincisi; Özgür Özel.

CHP’ye haksız ve hukuksuz öyle siyasi saldırılar yaptın ki seni normalleştirme çabasında olan Özgür Özel’i çıldırttın.

Ekrem İmamoğlu – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Tutuklu. Ahmet Özer – Esenyurt (İstanbul) Belediye Başkanı. Tutuklu. Rıza Akpolat – Beşiktaş Belediye Başkanı. Tutuklu. Alaattin Köseler – Beykoz Belediye Başkanı. Tutuklu. Resul Emrah Şahan – Şişli Belediye Başkanı. Tutuklu. Murat Çalık – Beylikdüzü Belediye Başkanı. Tutuklu. Hasan Akgün – Büyükçekmece Belediye Başkanı. Tutuklu. Hakan Bahçetepe – Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı. Tutuklu. Utku Caner Çaykara – Avcılar Belediye Başkanı. Tutuklu. Kadir Aydar – Ceyhan (Adana) Belediye Başkanı. Tutuklu. Oya Tekin – Seyhan (Adana) Belediye Başkanı. Tutuklu. Zeydan Karalar - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Tutuklu. Muhittin Böcek - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Tutuklu. Ahmet Şahin - Büyükçekmece Başkanvekili. Tutuklu.

İlaveten CHP’yi bölmek için bir de “Bay Kemal şaibe kurultayda kaybetti” diyerek yargıya mesaj verdin. Bu dava da sürüyor.

Özgür Özel, Kasım 2023’te CHP genel başkanı seçildikten sonra “normalleşme“ diyen genç ve idealist bir siyasetçi idi.

31 Mart 2024 seçiminde öyle bir Osmanlı tokadı attı ki 2. parti yapıp siyasi hayatındaki en büyük darbeyi vurdu AKP’ye.

Ekrem İmamoğlu’nu da Özgür Özel’i de Türk siyasetinin yeni liderleri yaptın teşekkürler Erdoğan.