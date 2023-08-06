Tesettürlü gelin bekarlığa veda partisinde şampanya patlattı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir tesettürlü gelinin arkadaşları ile birlikte bekarlığa veda partisinde şampanya patlattığı anlar dikkat çekti.

Tesettürlü gelin bekarlığa veda partisinde şampanya patlattı

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Sosyal medyada bir ritüel haline gelen "bekarlığa veda partileri"ne bir yenisi daha eklendi.

Yurtdışında "Bride To Be" yazılı süslerin kullanıldığı, pasta kesilen, dans edilen ve alkol kullanılan bekarlığa veda partisi ülkemizde de son yıllarda oldukça popüler.

Bekarlığa veda partisi için arkadaşları ile açık bir alanda toplanan tesettürlü gelin adayı ve arkadaşları alkolsüz şampanya patlatarak kutlama yaptı.

Gelin adayı, alkolsüz şampanyayı çalkalayıp patlattı, arkadaşlarının kadehlerini doldurdu.

O anları klip haline getiren gelin adayı, görüntülere "I am bride" notunu düşerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada o anlar büyük tepki topladı.

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