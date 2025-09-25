Tesettürlü kadının dansına gözaltı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir’de bir gece kulübünde çekilen dans görüntüleri sosyal medyada yayılınca, tesettürlü kadın H.K. ile zenne A.S. gözaltına alındı.

İzmir'de bir eğlence mekanında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında A.S. ile H.K., gözaltına alındı.

izmirde-eglence-mekaninda-cekilen-gorun-932227-276906.jpg

İzmir'deki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı.

izmirde-eglence-mekaninda-cekilen-gorun-932228-276906.jpg

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi

